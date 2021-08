Banda Fuze - Divulgação

Rio - A banda Fuze, quarteto formado por Pedro Novaes, Diogo Novaes, Felipe Novaes e Guilherme Fonseca, se prepara para lançar seu novo single "Braba Demais" nesta sexta-feira (27). Com energia contagiante, a canção chegará às plataformas digitais acompanhada de um videoclipe no canal de YouTube da banda.

“Tem uma energia bem carioca, com várias referências na letra que a gente quis envolver. Músicas cariocas, lugares cariocas, vibe, energia e personalidade carioca. Tá tudo lá dentro”, contou Pedro. O clipe de "Braba Demais" ajuda a canção a destacar a figura feminina, sendo estrelado por quatro mulheres se divertindo com a música.

“A ideia da mulher de atitude, autossuficiente, de personalidade, que é linda por dentro e por fora, que se diverte por onde vai, que tá na praia, na natureza, que é e se sente livre, toma as rédeas da vida e segue de cabeça erguida e com sorriso no rosto é uma das inspirações para esse single”, explica Diogo. “Outra inspiração é a cidade do Rio de Janeiro, que nos fez pensar na energia e na levada da música”, completa o artista.