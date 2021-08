Kerline e Arcrebiano, o Bil, do BBB 21 - Reprodução

Publicado 25/08/2021 15:40 | Atualizado 25/08/2021 15:48

Kerline Cardoso, de 29 anos, participou de uma entrevista ao canal "Selfie Service" e falou sobre seu envolvimento com Bil Araújo, após a saída do modelo do "Big Brother Brasil 21". Na conversa, a primeira eliminada do reality revelou que o ex-brother teve uma atitude imatura depois que eles ficaram. Atualmente, os dois não se falam.

Segundo Kerline, eles se relacionaram brevemente depois do "BBB", mas preferiram não tornar o affair público devido a um shipper (fãs que torcem pelo relacionamento entre duas pessoas) entre Bil e Juliette.

"Sim, eu e o Bil ficamos aqui fora. Aí, eu falei: 'olha, vamos deixar isso em off e tal, porque se souberem vai ser um destroço pra mim e pra você. Faço questão que você mantenha o seu shipper com a Juliette e não tenho nada haver com isso'. Eu não queria me envolver em um shipper. Se tu se mete num negócio, tu é cancelado e era tudo o que eu não queria", explicou Kerline.

A história acabou vindo à tona depois de uma live entre a ex-BBB e Raissa Barbosa. Em um determinado momento da transmissão, elas estavam brincando de "pega, pensa ou passa" e Kerline achou que Raissa iria revelar que ela ficou com Bil. A reação da ex-sister acabou "entregando" o affair.

"Só que aí o que aconteceu, não sei como descobriram e eu era a mais interessada em não descobrirem. Eu tava fazendo um "PPP" (pego, penso ou passo) com a Raissa [Barbosa] num stories. No PPP dela uma das pessoas era o Bil e eu falei: 'eu passo, o Bil é brother'. Por quê? Porque eu não ia ficar falando e já tinha combinado com ele isso [...] Aí, abrimos uma live e a Raissa falou assim, após perguntarem se eu fiquei com alguém após o big: 'a Ker ficou com um 'bis'. Tipo, ela ia falar um biscoiteiro só na zoação. Na hora que ela falou 'bis', eu cutuquei ela tão forte que ela não terminou o biscoiteiro. Aí, ficou todo mundo Bil, Bil, Bil. Eu tuitei 'gente, não fiquei' para abafar isso", continuou.

Mesmo com a negativa de Kerline, os fãs insistiram que os dois ficaram e o nome do casal acabou ficando entre os mais comentados das redes sociais. No dia seguinte, Bil foi tirar satisfações com Kerline, que não gostou nada disso.

"Acordei com mensagens [do Bil] no meu WhatsApp reclamando: 'pô, Ker, sacanagem'. Eu fiz questão de falar no meu Twitter que a gente não ficou e saiu em vários perfis de fofoca [...] Eu achei que ele foi escroto, sim. Me bloqueou, deixou de seguir, muita infantilidade, imaturidade. Não fiz nada. Pelo contrário, sempre tive respeito por ele, sempre tive como amigo. E ele ter me mandado essas mensagens como se eu tivesse feito de propósito. O que eu ia ganhar o quê? Só dor de cabeça. Nem faz parte do meu caráter e valor como pessoa".

"Realmente eu fiquei triste quando vi os comentários que ele fez em perfil de fofoca. Por que comentar? Eu só não queria entrar no meio de uma coisa que eu sabia que ia me dar mal. A gente não se fala, de jeito nenhum. Se a gente se encontrasse, ia chegar na cara dele e mandava um monte de real", finalizou.