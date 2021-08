Eliana - Divulgação

ElianaDivulgação

Publicado 29/08/2021 08:00

Este ano será, definitivamente, inesquecível para Eliana. Completando 12 anos no ar com o programa que leva seu nome no SBT, no próximo dia 30, a apresentadora também celebra a marca de 30 anos trabalhando à frente de programas de televisão. E não para por aí. Desses 30, 16 foram no dia mais concorrido da TV brasileira: os domingos. E, como se isso não fosse conquista suficiente, ela ainda ganha o título de ser a única mulher apresentando um dominical. Realizações que são, como ela mesma diz, “uma quebra de paradigmas”.

“Estar há 16 anos aos domingos num programa de auditório, como a única mulher neste hall predominantemente masculino por décadas, quebrando um paradigma e mantendo o sucesso comercial e artístico, me mostra que estou no caminho certo. Mesmo com 30 anos como comunicadora, ainda sinto um frio na barriga sempre que apresento. Acho que isso nunca vai acabar. Aliás, desejo que nunca acabe, não ligo o piloto automático e saio fazendo, cumpro meu trabalho com muita atenção e dedicação”, explica a apresentadora.A estreia de Eliana nas telinhas foi lá em 1992, no infantil “Festolândia”. De lá para cá, foram sucessos entre os públicos infantil e adulto. Atualmente, a apresentadora garante a vice-liderança de audiência nas tardes de domingo do SBT com o programa "Eliana", que ganhará um especial de aniversário hoje. Tantas marcas e conquistas acabam servindo de inspiração para outras mulheres - papel que a apresentadora tem consciência que exerce.“Quanto maior a confiança e o diálogo estabelecidos entre mim e meu público, maior é o alcance das minhas ideias. Ao longo destes anos, ganhei a credibilidade da família brasileira e dos anunciantes por mostrar coerência e responsabilidade. Inspirar pessoas é algo muito sério e eu tenho total consciência desse papel. Por isso, penso muito antes de falar, pois sei que sou ouvida e agradeço ao meu público todos os dias por isso”.Vinda de uma família humilde, tudo o que conquistou foi fruto de uma fórmula simples, mas nada mágica: “Ação, trabalho e dedicação. Não há fórmula mágica pra vida, tudo requer esforço. Posso cair várias vezes, mas sinto que esses tropeços me fortalecem para seguir. Talvez uma boa dica para ser bem sucedida seja driblar os medos, eles existem mas não dá pra ser dominada por eles. Paralisou, dançou. Gosto de estar ativa e produzindo. Não tenho preguiça de trabalhar. Isso já é sucesso pra mim”, reflete Eliana, que confessa que, mesmo após todo sucesso e anos de carreira, sempre tem algo a mais para aprender.“O aprendizado faz parte da evolução humana e estou sempre aberta a aprender e descobrir que posso ser melhor a cada dia. Amo ser surpreendida e descobrir novidades, essa sensação de estar em construção faz eu me sentir viva”.Prestes a completar 48 anos, ela faz aniversário no dia 22 de novembro, a apresentadora vê na maturidade um reflexo de todas as conquistas ao longo da vida. Com a segurança adquirida ao longo do tempo, Eliana pôde pôr em prática o que almejava e correr atrás dos seus sonhos.“Ainda quero curtir os meus quarenta e poucos. Mas hoje gosto mais do que vejo no espelho, creio com mais convicção em meu potencial e procuro viver o presente sem colocar todas as expectativas no futuro. Quero realizar agora, amanhã é outro dia. A maturidade me trouxe mais segurança e amor próprio”, explica.Não é só na televisão que a apresentadora é bem sucedida. Ao longo da carreira, Eliana já teve mais de 120 produtos licenciados. Só de seus perfumes, por exemplo, já foram vendidos mais de 3.5 milhões de frascos. Isso, claro, graças às mulheres que veem na artista um modelo a ser seguido.“Sou empreendedora desde muito cedo, gosto de fazer negócios, fechar os meus próprios contratos, estar por perto de tudo o que leva meu nome. Atualmente o maior sucesso em licenciamento são os meus perfumes. Mais de 7 milhões de frascos já foram vendidos em todo o Brasil. Nunca imaginei virar um perfume de sucesso. Sou grata mais uma vez às mulheres que me acompanham”, conta Eliana que revela o que ainda falta realizar depois de tantas conquistas: “Escrever um livro, plantar uma árvore e ver meus filhos crescerem”.