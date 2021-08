Wesley Safadão - André Monteiro

Publicado 28/08/2021 21:00

Rio - Neste sábado, 28, a partir das 21h, um dos maiores símbolos de Barretos, a estátua de 27 metros de altura do Parque do Peão em homenagem aos competidores de rodeio, vai ser palco de um megashow exclusivo e inédito de Wesley Safadão, que recebe as duplas Simone & Simaria, César Menotti & Fabiano e Matheus & Kauan.

A apresentação faz parte da programação da live "Barretos ontem, agora e pra sempre", promovida pela Festa do Peão de Barretos e não terá a presença do público.O Monumento ao Peão, uma estátua que equivale a um prédio de 9 andares, foi construída em 2005 em homenagem aos profissionais de rodeio e para o show, ganha um palco de 180 metros quadrados, com 300 metros de LED e mais de 100 equipamentos especiais de luzes, além de diversas câmeras e um drone para garantir a melhor experiência do público que estará em casa."Depois de 1 ano e meio, voltar para Barretos me faz ter esperança de que logo voltaremos às atividades com as grandes festas. Os shows fazem muita falta, em todos os sentidos. Dessa vez ainda não teremos a troca do calor humano, mas sentiremos a energia deles do outro lado. E cantar com pessoas incríveis, meus amigos, será festa garantida", comenta Wesley Safadão.O show terá transmissão ao vivo e gratuita pelo canal oficial da Festa do Peão de Barretos (/festadopeaodebarretos).No sábado é a vez do Rodeio de Barretos ter início com 30 competidores nas montarias em touro. A grande final será no domingo, 29 e, neste mesmo dia acontecem também as disputas em cavalo, no estilo cutiano e as finais das provas cronometradas de Team Penning e Três Tambores.Encerrando a programação, antes do início da grande final, a dupla Lucas & Luan realiza a gravação de um DVD especial em homenagem à dupla Milionário & José Rico, com a participação do cantor Milionário.