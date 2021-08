Karol Conká participou do Altas Horas - Divulgação / Globo

Karol Conká foi eliminada com recorde de rejeição ao receber 99,17% dos votos em um paredão triplo. Ela também perdeu contratos de publicidade, parcerias e seguidores nas redes sociais. Mas, seis meses depois, a cantora acredita que "cancelou o cancelamento".



São Paulo - A cantora e ex-BBB Karol Conká participou do "Altas Horas", da Rede Globo, neste sábado (28), e explicou que as pessoas pedem desculpas pelos ataques e ofensas que ela sofreu por causa do reality show.

Karol Conká foi eliminada com recorde de rejeição ao receber 99,17% dos votos em um paredão triplo. Ela também perdeu contratos de publicidade, parcerias e seguidores nas redes sociais. Mas, seis meses depois, a cantora acredita que "cancelou o cancelamento".

"O pouco que eu precisei sair, fui super bem tratada. As pessoas pedem foto, pedem desculpas pelas ofensas... Eu tenho me sentido mais confiante para encarar o mundo. (...) Esses dias comentei que não saio e algumas pessoas entenderam que eu era hostilizada nas ruas. Não, não sou. Até agora, não sofri nenhum tipo de ataque. Os maiores ataques foram nas redes sociais mesmo", disse Karol Conká.

Karol Conká lamentou os ataques racistas nas redes sociais e revelou como está sua situação com o ex-BBB Lucas Penteado. "A gente tem uma boa troca de energia um com outro. A gente não se falou mais, mas nos seguimos nas redes sociais. Apesar da baixaria toda que eu causei lá na casa, eu admiro muito o Lucas e aprendi muito com ele. Torço para que ele siga em paz e a gente possa se encontrar lá no meu estúdio, quem sabe? Fica o convite, Lucas. Mas eu fico na minha, né? Porque eu tenho vergonha na cara", explicou a rapper.