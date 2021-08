Luana Piovani comemora aniversário de 45 anos em Portugal - Reprodução Internet

Publicado 30/08/2021 10:37 | Atualizado 30/08/2021 10:41

Rio - Luana Piovani completou 45 anos neste domingo e comemorou a data com uma festa em família, em Portugal, país onde mora atualmente. A atriz compartilhou nos Stories, do Instagram, o momento em que canta "Parabéns" ao lado dos filhos, Dom, Bem e Liz, frutos do casamento com o surfista Pedro Scooby.

Usando apenas um top e a parte de baixo do biquíni para mostrar sua boa forma, Luana mostrou fotos da decoração de aniversário no quarto de hotel onde está hospedada com os filhos. Na imagem, é possível ver vários balões decorando o ambiente.