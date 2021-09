Banda Yahoo retorna com nova versão de sucesso dos anos 70, em parceria com o grupo Calcinha Preta - Divulgação

Publicado 31/08/2021 16:08

Rio - Após a parceria com Claudia Leitte , a banda Yahoo se prepara para um novo passo de seu projeto "Encontros". Dessa vez, o grupo se uniu ao Calcinha Preta para lançar a regravação de "Mar de Rosas", originalmente do The Fevers. O sucesso dos anos 70 ganhou uma nova roupagem com a inclusão de elementos eletrônicos na versão que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (3).

"Todo mundo já ouviu [Mar de Rosas] alguma vez na vida. Procuramos dar a ela uma pegada atual, com elementos eletrônicos misturados ao som da banda. Dessa forma, conseguimos a energia no arranjo para não deixar ninguém parado”, conta Zé Henrique, vocalista da Yahoo.

A colaboração com o Calcinha Preta faz parte do projeto "Encontro", que consiste em uma sequência de parcerias da banda com outros artistas como Erasmo Carlos, Biquíni Cavadão e o cantor Daniel. Com a nova versão de "Mar de Rosas", a banda Yahoo promete colocar o público para dançar e cantar ao som do sucesso dos anos 1970.