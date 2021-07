Yahoo e Claudia Leitte - Divulgação

Yahoo e Claudia LeitteDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 17:53

Nessa sexta-feira, a banda Yahoo e Claudia Leitte se juntam para regravar a música ‘Frevo Mulher’ que, com composição de Zé Ramalho, se tornou um clássico da música brasileira.



Um projeto com o intuído de criar feats inusitados foi o início de tudo. Yahoo teve a ideia de regravar músicas clássicas que não fizessem parte nem do repertório da banda, nem do artista convidado.

Além do lançamento em todas as plataformas digitais, a colaboração também irá ganhar um clipe gravado em estúdio. Por conta da pandemia, os artistas optaram por fazer a produção de maneira separada. Cada um em sua cidade. Claudia Leitte em São Paulo e Yahoo no Rio de Janeiro. Apesar da distância física, o clipe irá provar que a música conecta as pessoas não importa onde estejam.