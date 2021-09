Rock in Rio inaugura relógio com contagem regressiva para o festival na Praia de Copacabana - Divulgação

Rock in Rio inaugura relógio com contagem regressiva para o festival na Praia de CopacabanaDivulgação

Publicado 02/09/2021 18:54 | Atualizado 02/09/2021 18:57

Rio - Falta 1 ano para o próximo Rock in Rio 2022! O presidente do Rock in Rio, Roberto Medina, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, inauguraram na tarde de hoje um marco para o evento. A Praia de Copacabana, na altura da Rua Paula Freitas, no Rio de Janeiro, ganhou um relógio contando os 365 dias para o início do evento.

fotogaleria

Para a contagem regressiva, um grupo de violinistas encerrou o lançamento com a apresentação da música tema do Rock in Rio. O festival de música e entretenimento acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, e as vendas do Rock in Rio Card se iniciam no dia 21 de setembro, a partir das 19h, no site da ingresso.com.



"Esse é um momento muito especial para a gente. Em 2022 o Rock in Rio vai resgatar o sentimento de esperança, de reencontro e de paz para dentro da atmosfera única da mágica Cidade do Rock. Nós e nossos fãs nunca esperamos tanto por uma edição do festival como a do ano que vem. Sabemos que a ansiedade é grande e o relógio emblemático, com a contagem regressiva, carrega um símbolo enorme que ao longo desses 365 dias vai lembrar a todos que logo estaremos juntos novamente em dias de muita festa, animação e diversão." conta Roberto Medina, presidente do Rock in Rio.



"No ano que vem, dia 2 de setembro, nós vamos ter um feriado, o Dia do Reencontro, dia que o Rock in Rio começa. Neste dia, o Rio de Janeiro vai comemorar em nome do mundo, na mais linda das cidades, a vida como ela é e como disse o Roberto: ao vivo e a cores.", afirmou o Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.





Ingressos

Pela 6ª edição consecutiva, a Ingresso.com será o parceiro de vendas oficial do festival, que será realizada no site do evento https://www.rockinrio.com.br. Para a edição do Rock in Rio Brasil 2022, o valor da entrada será R 545,00 (inteira) e R 272,50 (meia-entrada). O pagamento pode ser feito por cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes. Clientes Itaú Unibanco que efetuarem o pagamento com cartões de crédito Itaucard e Credicard têm desconto de 15% na compra do Rock in Rio Card, além do parcelamento em até oito vezes sem juros. O desconto de 15% não é cumulativo com a meia entrada.