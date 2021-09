Mariana Goldfarb curte dia de praia com amigos

Celebridades

Tatá Werneck fala sobre preparação de Rafa Vitti para novela: 'Do nada virou mágico'

Humorista ainda comentou a relação do esposo com Larissa Manoela, com quem o ator dividirá a cena em 'Além da Ilusão': 'Casalzão da p*rra'

Publicado há 1 hora