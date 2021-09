Tília Fialho - Reprodução/Instagram

Publicado 03/09/2021 18:03

Rio - Tília deu continuidade ao seu projeto "Fragmentada" ao lançar, nesta sexta-feira (3), o single "Mete Dança", em parceria com o rapper LK, do grupo 3030. A canção é a sucessora de "Rolê", a primeira de quatro faixas inéditas, lançadas a cada 15 dias. Neste lançamento, Tília revela um lado mais maduro e empoderado na música que tem produção assinada por LK.

“Ele sempre foi muito próximo de mim na vida pessoal e eu sempre fui muito fã do 3030. Até que um dia a gente foi para o estúdio juntos. Ele é produtor musical, além de cantor, e iria produzir uma música minha, só que eu sempre quis que ele fizesse uma participação”, conta a artista. “Fiquei muito feliz quando ele topou participar porque sempre foi meu sonho fazer música com ele. Ainda quero fazer uma com a galera do 3030 completo”, acrescenta Tília.

"Mete Dança" chega às plataformas digitais, nesta sexta-feira (3), acompanha de um lyric vídeo disponível no canal de YouTube da cantora.

