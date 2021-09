Imagem de divulgação do filme "Manhãs de Setembro" - Reprodução/Prime Video

Publicado 11/09/2021 17:10

Rio - O Amazon Music iniciará uma série de festivais digitais com transmissões exclusivas no aplicativo do Amazon Music e no Twitch, sendo que cada uma de suas edições será feita em parceria com eventos consolidados no meio. A estreia, marcada para o dia 11 de setembro, a partir das 17h, tem a curadoria assinada pelo Coala Festival, que desde 2014 reúne artistas consagrados e da nova geração da música brasileira, e pela plataforma de distribuição digital Altafonte.

O Amazon Music Festival: Palco Coala traz em seu line-up representantes da música brasileira de diferentes gerações. Apresentam-se na ocasião Marina Lima, Liniker, Luedji Luna, Marina Sena e Kyan. A apresentação do evento fica aos cuidados de Leo Madeira, ex-VJ da MTV.“O Coala Festival, em parceria com a Altafonte, reuniu artistas incríveis para o line-up do nosso primeiro Festival, para a alegria dos fãs, e nós estamos muito animados com essa parceria”, declara Bruno Vieira, Head do Amazon Music Brasil. “Essa será a primeira edição de uma série de festivais que vamos trazer para que o público possa curtir de qualquer lugar”."Estamos nos preparando para retomar o festival presencial em 2022. Assinar a curadoria dessa iniciativa do Amazon Music é uma maneira de levar um pouco do que é a essência do Coala para dentro das casas das pessoas", diz Gabriel Andrade, curador e sócio-fundador do Coala Festival."Estamos muito felizes com o convite de assinar a curadoria junto ao Coala para o evento, o que reforça a relevância do nosso trabalho de curadoria na Altafonte distribuidora. Conseguimos chegar num line-up exclusivo com nomes super quentes: Kyan num momento crescente incrível na cena do Trap, Marina Sena que é uma estrela Pop em ascensão, Liniker que estreia o show do seu novo álbum na carreira solo, além da força de nomes como Luedji Luna e Marina Lima", comenta Renata Mader, Country Manager da Altafonte Brasil.Todas as lives serão transmitidas no aplicativo para smartphones do Amazon Music, para todos os seus clientes, independente do plano (Amazon Music Free, Amazon Music Prime ou Amazon Music Unlimited) e também pelo canal do Amazon Music no Twitch (https://www.twitch.tv/amazonmusicbr). Para mais informações, siga o Amazon Music BR (@amazonmusicbr) no Instagram (https://www.instagram.com/amazonmusicbr/), acesse www.music.amazon.com.br ou baixe o aplicativo Amazon Music.