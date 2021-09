Da esquerda para direita: Juary, Gilberto Sorriso, Mano Brown e Pita - Jef Delgado/Spotify

Da esquerda para direita: Juary, Gilberto Sorriso, Mano Brown e PitaJef Delgado/Spotify

Publicado 15/09/2021 16:43

Rio - Imagina sentar à mesa e conversar cara a cara com os ídolos do time do coração? Foi o que aconteceu com Mano Brown no quarto episódio do podcast Original Spotify Mano a Mano. Em uma conversa repleta de emoções, memórias, opiniões e muito futebol, o rapper, que é santista desde criança, tem não só 1 como 3 ‘Meninos da Vila’ como seus convidados da semana: Pita, Camisa 10; Gilberto Sorriso, Camisa 3; e o Centroavante Juary. "Vocês fizeram parte da minha vida em um momento difícil. (...) Você bota toda a sua esperança em um time que você ama," diz Mano Brown ao agradecer a presença de seus ídolos no programa.

fotogaleria



"Eu morava em um bairro, que por coincidência, a maioria era santista (...) os que não eram (torcedores do Santos) viraram. Eu tinha 13 anos e me acusaram de fazer caras de 19 anos virarem santistas," lembra o rapper em momentos como torcedor quando era mais novo entre a família e os amigos. A carreira dos jogadores da primeira geração do Santos Futebol Clube, que levaram o time a ser Campeão Paulista em 1978, e os bastidores do futebol atual também são parte da conversa. Na conversa, Juary comenta sobre o futebol como fonte de novos talentos. "Futebol para mim é periferia porque lá dentro moleque de 12 anos joga contra 'nego' de 17, de 20. E atualmente eles (os clubes de futebol) querem fazer jogador nas escolinhas de futebol," comenta o ex-jogador. "Eu morava em um bairro, que por coincidência, a maioria era santista (...) os que não eram (torcedores do Santos) viraram. Eu tinha 13 anos e me acusaram de fazer caras de 19 anos virarem santistas," lembra o rapper em momentos como torcedor quando era mais novo entre a família e os amigos. A carreira dos jogadores da primeira geração do Santos Futebol Clube, que levaram o time a ser Campeão Paulista em 1978, e os bastidores do futebol atual também são parte da conversa. Na conversa, Juary comenta sobre o futebol como fonte de novos talentos. "Futebol para mim é periferia porque lá dentro moleque de 12 anos joga contra 'nego' de 17, de 20. E atualmente eles (os clubes de futebol) querem fazer jogador nas escolinhas de futebol," comenta o ex-jogador.

O podcast está disponível gratuitamente no Spotify.