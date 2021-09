Carnavalescos Tarcisio Zanon e Marcus Ferreira posam com fantasias em Niterói - Divulgação

Publicado 15/09/2021 15:35

Rio - Atual campeã do Carnaval carioca, a Unidos do Viradouro está disponibilizando as duas fantasias de alas destinadas à comercialização. Além da divulgação tradicionalmente feita através de fotos, a escola produziu vídeos estrelados por Tarcisio Zanon e Marcus Ferreira, autores do enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”. O material está nas redes sociais da agremiação.

Marcus comenta que eles decidiram se transformar em “modelos” no material de divulgação porque vestir as fantasias já faz parte da rotina de ambos, e destacou outros motivos que os levaram a optar pela novidade.

"Eu e Tarcisio sempre vestimos os protótipos e fazemos, quando é preciso, ajustes na ergonomia. A Viradouro é uma escola passional, seu histórico de enredos é a prova disso. A ideia deste ensaio (fotográfico) é afagar um pouco a saudade de cada componente. Escolhemos fotografar e gravar o vídeo na Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, porque a escola tem uma ligação histórica com a avenida, onde faz os ensaios de rua. O objetivo também foi renovar a esperança de dias melhores e vislumbrar o tão sonhado reencontro com a nossa comunidade".

Para contar o enredo que vai recordar o Carnaval de 1919, o primeiro após a pandemia da Gripe Espanhola, a vermelho e branco levará à Marquês de Sapucaí cerca de 3 mil componentes, divididos em 24 alas. As fotos das alas que estão à venda, com os contatos dos responsáveis pela comercialização, estão no site (unidosdoviradouro.com.br). A trilha sonora dos vídeos, que têm menos de 30 segundos de duração, é um trecho do samba-choro "E o mundo não se acabou", composto em 1938 por Assis Valente e gravado por Carmen Miranda.

Nos próximos dias, serão divulgadas as fotos das fantasias das composições de alegorias que serão colocadas à venda.