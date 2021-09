Componente da Unidos da Tijuca - Mauro Samagaio

Componente da Unidos da TijucaMauro Samagaio

Publicado 13/09/2021 14:39

Rio - Quarta escola a desfilar na Segunda-feira de Carnaval em 2022, a Unidos da Tijuca abriu o recadastramento para as alas da comunidade. Ele acontece segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, no barracão de alegorias, na Cidade do Samba.

Para quem desfilou no último carnaval e fez a devolução da fantasia, a oportunidade está criada. Quem ainda não devolveu a fantasia precisará devolver. O interessado que nunca desfilou e já quer se planejar para integrar as alas de comunidade da escola, também pode se inscrever.

"Na Tijuca, o componente que não ensaia não garante a vaga. Quando os ensaios começam, a condição é que frequente os treinos semanais, aí sim ele estará apto para pegar sua fantasia e desfilar conosco", explica Fernando Costa, diretor de Carnaval e Harmonia da agremiação.

Para se inscrever, é necessário levar: 1 foto 3x4, comprovante de residência e xerox do RG.