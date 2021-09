Ritmistas da São Clemente - Rafael Arantes

Publicado 08/09/2021 19:16 | Atualizado 08/09/2021 19:21

Rio - Duas escolas de samba do Grupo Especial decidiram não aceitar convites para apresentações fora de suas quadras nos próximos meses. São Clemente e Mangueira informaram, em nota, que, por conta do aumento de casos de covid-19 e o avanço da variante Delta, não irão realizar shows externos.

A decisão será mantida, pelo menos, até dezembro. Enquanto não reabrem suas quadras ao público, as duas agremiações focam no concurso de samba-enredo, que tem acontecido através de lives. Em outubro, todas do Grupo Especial terão seus sambas escolhidos em programas da TV Globo.

Apesar do veto de São Clemente e Estação Primeira, algumas escolas têm realizado eventos com a presença de público e com integrantes de outras agremiações. No último fim de semana, por exemplo, o Império Serrano recebeu coirmãs em um grande evento.

No próximo sábado (11), a partir das 22h, o Salgueiro iniciará o tradicional calendário de ensaios com a presença de escolas convidadas. A Imperatriz vai abrir a série. O encontro, de acordo com a direção da Vermelho e Branco da Tijuca, acontecerá com capacidade reduzida e respeitando todos os protocolos de sanitários de segurança.