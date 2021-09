Thiago Soares - Banco de imagens

Thiago SoaresBanco de imagens

Publicado 05/09/2021 23:29

Rio - O renomado bailarino Thiago Soares vai comandar a comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2022. O nome do artista foi anunciado, neste domingo (5), pela agremiação. Ele assume a vaga aberta após a saída de Renato Vieira.

Aos 40 anos, Thiago é o bailarino brasileiro mais premiado do mundo, tendo sido o único a conquistar a medalha de ouro no maior concurso de dança clássica do planeta, promovido pelo Teatro Bolshoi, na Rússia.

Após iniciar a carreira no Municipal do Rio, ele teve uma aclamada passagem pelo Royal Ballet de Londres, onde foi a principal estrela da companhia. Além disso, já se apresentou em mais de 30 países.

Atualmente, é diretor artístico e coreógrafo de seu próprio espaço de dança, no Rio, e do Balé de Monterrey, no México.

"Sempre tive desejo de poder contribuir ao maior festival cultural do mundo: o Carnaval do Brasil. Pensava... Quem sabe um dia me chamam... E esse dia chegou. Honrado e muito feliz", comemorou Thiago em postagem no Instagram.

Em 2022, a Imperatriz terá como enredo a vida e a obra do carnavalesco Arlindo Rodrigues. O desenvolvimento é da campeoníssima Rosa Magalhães.