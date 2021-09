Mascote da escola mirim Filhos da Águia - Divulgação

Publicado 11/09/2021 14:04

Rio - A escola mirim Filhos da Águia irá realizar o 1º Concurso Infantojuvenil de Samba de Quadra Professor Paulo da Portela. As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro, através do formulário on-line: https://forms.gle/m8Tp6fc5R2SxsWXF7/.

Para participar, é necessário ser integrante de alguma escola de samba mirim do Rio, ter até 20 anos incompletos até a data do concurso e mostrar composições inéditas. Os menores de 18 anos terão que apresentar autorizações dos pais ou responsáveis. O regulamento completo está disponível nas redes sociais da Portela.

Serão selecionados 15 grupos ou intérpretes para concorrerem em duas apresentações. A relação dos sambas classificados estará disponível no site oficial da Filhos da Águia e nas redes sociais, a partir do dia 28 de setembro. Na ocasião, a comissão organizadora entrará em contato com todos os classificados por e-mail ou por telefone.

As semifinais serão nos dias 3 e 10 de outubro em formato on-line. A grande final está prevista para 17 de outubro, na quadra da Portela, de forma presencial, desde que haja condições sanitárias. O evento é viabilizado pela Lei estadual de Incentivo à Cultura.