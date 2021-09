Representantes da ala das baianas do Salgueiro - Ewerton Pereira

Publicado 11/09/2021 00:31

Rio - O Salgueiro iniciará, neste sábado (11), sua tradicional maratona de ensaios com a presença de escolas convidadas, recebendo a Imperatriz Leopoldinense. Dona de oito títulos no Grupo Especial, a Verde e Branco de Ramos promete contagiar o público com sambas que marcaram a história do Carnaval.

Para começar a noite, o grupo Pegada Brasileira recebe o público, a partir das 20h, com um repertório de MPB e clássicos internacionais. Em seguida, o palco será comandado pelos intérpretes oficiais Emerson Dias e Quinho do Salgueiro. No dia 18, a convidada é a Beija-Flor.

O evento, que seguirá todos os protocolos sanitários de segurança, acontece com limitação de público. Os ingressos custam a partir de R$ 30. A quadra fica na Rua Silva Teles, 104, no Andaraí, e a classificação é 16 anos. Mais informações estão disponível através do telefone (21) 2238-9226.