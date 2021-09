Jackson Senhorinho e Manoela Cardoso formam o novo casal da Lins Imperial - Magaiver Fernandes

Publicado 13/09/2021 14:49

Rio - A escola de samba Lins Imperial tem um novo mestre-sala. Jackson Senhorinho recebeu convite para fazer par com a porta-bandeira Manoela Cardoso. O profissional foi apresentado em live realizada pela escola, no último de semana, no Imperator.

Jackson é oriundo de uma família de sambistas. Desfilou em diversas escolas mirins e na ala das crianças do Império Serrano. Com passagens em alas coreografadas, alas de passistas, comissões de frente e alegorias decidiu experimentar o bailado do mestre-sala através da Escola de mestre-sala, porta-bandeira e porta-estandarte Manoel Dionísio.

Ele já defendeu os pavilhões da Vila Santa Teresa, Arrastão de Cascadura, Mocidade de Vicente de Carvalho, Caprichosos e Unidos de Vila Isabel, onde segue atualmente como segundo mestre-sala.

"Dançar com a Manoela será algo revigorante. Além dela ter bastante experiência, temos em comum o trabalho com atividade física e o vigor na dança como peculiaridade, o que já é meio caminho andado para uma sintonia perfeita. Tenho a certeza que nós dois juntos a Fernanda Costa como preparadora e coreógrafa apresentaremos um lindo resultado. O trabalho desenvolvido na Lins será o melhor possível. A expectativa é grande por ser uma oportunidade aguardada há bastante tempo que chegou no melhor momento", comemora o mestre-sala.

A Lins será a primeira escola a desfilar no Sábado de Carnaval pela Liga RJ. O enredo é uma homenagem ao eterno humorista Mussum.