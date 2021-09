Petisco campeão foi o Roupa Velha, do Buteco do Portuga - Divulgação/Vinny Arruda

Rio - O Buteco do Portuga, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi o grande vencedor da 13ª edição do Comida di Buteco. A iguaria que deu o título ao estabelecimento foi o petisco Roupa Velha.

"A felicidade é imensa de representar a Baixada Fluminense. Meu petisco foi em homenagem a minha mãe, que criou seus filhos lavando roupa e por isso foi servido num tanque. Ali estava minha história de vida todinha representada num petisco", comemora o vencedor, Paulo Faria.

O segundo lugar ficou com Folia do Boi, do Cachambi, na Zona Norte, com o prato Folia no Mar. A terceira colocação ficou com o Cine Botequim, do Centro, e o prato Eu, Tu, Eles. O quarto lugar ficou com Taberna 564, do Cosme Velho, com o petisco E Agora o que Eu Faço, a Batata-baroa chegou no Pedaço. Já a quinta colocação ficou com Pasta da Nona, de Duque de Caxias, com La Terra Nostra.

Pela primeira vez na história do concurso, devido a pandemia, nenhum bar será desclassificado. Com isso, a próxima edição terá acréscimo de bares aos 72 participantes deste momento. O melhor boteco foi escolhido através de votação popular e de um corpo de jurados. Os participantes foram avaliados em quatro categorias: petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene.

Desde 2016, o Comida di Buteco é realizado em 21 cidades e os vencedores locais participam de uma etapa nacional para eleger os melhores entre os melhores.