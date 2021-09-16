Petisco campeão foi o Roupa Velha, do Buteco do PortugaDivulgação/Vinny Arruda
Buteco do Portuga, de Nova Iguaçu, é bicampeão do Comida di Buteco
Vencedor carioca vai disputar a etapa nacional em busca do título de melhor boteco do Brasil
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