Lil Nas X - AFP

Lil Nas X AFP

Publicado 16/09/2021 12:26 | Atualizado 16/09/2021 15:40

Rio - Lil Nas X liberou novos trechos do seu álbum de estreia, "Montero". O disco estará disponível nesta sexta-feira, com 15 faixas no total, incluindo o hit "Montero (Call Me By Your Name)", "Sun Goes Down" e "Industry Baby", seu último lançamento.

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Na publicação desta quarta-feira no Instagram, Lil brincou com o trecho do vídeo de Montero que liberou. "Passei horas preparando meu chá de bebê e ninguém apareceu", escreveu na legenda do clipe, ironizando a parte do clipe em que aparece 'grávido'. Na publicação desta quarta-feira no Instagram, Lil brincou com o trecho do vídeo de Montero que liberou. "Passei horas preparando meu chá de bebê e ninguém apareceu", escreveu na legenda do clipe, ironizando a parte do clipe em que aparece 'grávido'.

Já na manhã desta quinta-feira, ele brincou sobre o fato de estar "tendo contrações", próximo ao lançamento do álbum oficial. O rapper venceu no dia 13 de setembro, recebeu o prêmio mais importante da 40ª edição do Video Music Awards da MTV (VMA) na categoria "Vídeo do Ano", por "Montero (Call Me by Your Name)". "Obrigado à agenda gay, vamos agenda gay", declarou o jovem de 22 anos.

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*Com informações do Estadão Conteúdo