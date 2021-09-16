Lil Nas X AFP

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Rio - Lil Nas X liberou novos trechos do seu álbum de estreia, "Montero". O disco estará disponível nesta sexta-feira, com 15 faixas no total, incluindo o hit "Montero (Call Me By Your Name)", "Sun Goes Down" e "Industry Baby", seu último lançamento.
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Lil nas X aparece 'grávido' em post no Instagram - Reprodução
Anitta posa com o rapper Lil Nas X no MTV VMA 2021 - Getty Images/Kevin Masur
Lil Nas X chega ao MTV Video Music Awards - AFP
Rapper Lil Nas X se apresenta no palco do MTV Video Music Awards - AFP
Lil Nas X - AFP
Lil Nas X ganhou o prêmio de 'Vídeo do Ano' no MTV VMA 2021 - Reprodução/Instagram
Rapper Lil Nas X se apresenta no palco do MTV Video Music Awards - AFP
Lil Nas X no 'Saturday Night Live' - Reprodução
Lil Nas X no 'Saturday Night Live' - Reprodução
Lil Nas X no 'Saturday Night Live' - Reprodução
Lil Nas X e o Tênis de Satã - Divulgação


Na publicação desta quarta-feira no Instagram, Lil brincou com o trecho do vídeo de Montero que liberou. "Passei horas preparando meu chá de bebê e ninguém apareceu", escreveu na legenda do clipe, ironizando a parte do clipe em que aparece 'grávido'.
Já na manhã desta quinta-feira, ele brincou sobre o fato de estar "tendo contrações", próximo ao lançamento do álbum oficial. O rapper venceu no dia 13 de setembro,  recebeu o prêmio mais importante da 40ª edição do Video Music Awards da MTV (VMA) na categoria "Vídeo do Ano", por "Montero (Call Me by Your Name)". "Obrigado à agenda gay, vamos agenda gay", declarou o jovem de 22 anos.
 
 
 
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Uma publicação compartilhada por MONTERO (@lilnasx)

*Com informações do Estadão Conteúdo
 
 
 
 
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