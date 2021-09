Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Reprodução

Publicado 17/09/2021 12:00 | Atualizado 17/09/2021 15:44

Rio - Pela primeira vez na Jeunesse Arena, Diogo Nogueira está pronto para apresentar o show de ‘Samba de Verão’, seu mais novo álbum. Gravado no final do ano passado na Baía de Guanabara, o projeto toma conta do palco da casa de shows da Barra da Tijuca nesta sexta-feira, às 22h.

"Voltar a fazer show presencial é muito bom, é uma esperança de dias melhores, com o aumento da vacinação, e de que todos estejam protegidos. Tomara que em breve todos já possamos nos abraçar!", declara o sambista, que reforça a existência de cuidados e protocolos necessários para a realização do evento."Estamos nos adaptando ao ritmo de shows presenciais, mas com todos os cuidados para garantir o bem estar e a segurança do público. Estamos voltando aos palcos aos poucos, gradualmente. É muito bom subir num palco com a minha banda querida, cenário, iluminação, e principalmente o público ali, poder olhar olho no olho e sentir o calor deles. Isso não tem preço, principalmente depois de tanto tempo afastados", reforça Diogo que, durante a pandemia continuou em contato com o seu público, mas de forma virtual."Fiz muitas lives mostrando meu lado gourmet, cozinhando um prato especial, entre uma música e outra, e o público foi fiel e presente, mas presencialmente tem outro sabor", garante o músico.O show desta sexta, no entanto, não é filho único. Focado em mostrar o novo trabalho para a maior quantidade de pessoas possível, Diogo vem tentando manter um ritmo constante de shows."Lançamos o projeto audiovisual 'Samba de Verão' no início desse ano e agora estamos saindo em turnê por todo o Brasil, sempre mantendo os protocolos necessários. Fizemos o Vivo Rio no mês passado, agora a Jeneusse Arena, amanhã (sábado) vou fazer show em Brasília e no dia 23 e 24 no Tom Brasil em São Paulo. Aos poucos a gente vai chegando lá", prevê o sambista que ainda tem umas novidades guardadas para o próximo ano."Seguimos em turnê com o show 'Samba de Verão' até o final do ano nas principais capitais e vou lançar ainda dois singles. Mas já estou trabalhando no projeto do próximo verão de 2022, quando gravarei um novo audiovisual. Aguardem!", promete Diogo.De acordo com a Jeunesse Arena, o evento seguirá as diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS). Os organizadores informaram que a arquibancada terá assentos marcados e com distanciamento de 1,5 m entre as pessoas, além de setores específicos com assentos para casais e famílias. Haverá totens com álcool em gel espalhados por toda a arena, aferição de temperatura e o uso de máscaras será obrigatório.'Samba de Verão' - Diogo NogueiraSexta-feira, às 22hJeunesse Arena. Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da TijucaIngressos: a partir de R$ 50 (vendas somente online pelo Ticket 360)