Sonhos Cariocas será lançado no dia 25 de setembro - Divulgação

Publicado 23/09/2021 09:00

Rio - O jornalista e escritor Ed Wanderley lança o livro de contos "Sonhos Cariocas" no próximo sábado, dia 25 de setembro. Falar sobre sonhos num país marcado por desmonte econômico e sanitário numa pandemia pode parecer perda de tempo, mas é justamente nos momentos de crise que mais importa sonhar e falar sobre o assunto.

Há exemplos na história para provar e sempre é a literatura que os eterniza. “Sonhos no Terceiro Reich”, da jornalista Charlotte Beradt, evidenciou a função coletiva dessas manifestações, reunindo relatos de alemães entre 1933 a 1939, durante a ascensão de Hitler.

Mais recentemente, no Brasil, foi a vez de pesquisadores da UFMG, UFRS, USP e Instituto do Cérebro lançarem pesquisa, ainda em andamento, que virou o livro “Sonhos Confinados: O Que Sonham os Brasileiros em Tempos de Pandemia”, da editora Autêntica. Entre as conclusões de mais de 1,5 mil relatos de que a realidade “surreal” se aproxima do campo onírico, dadas as inseguranças e anseios da população.

Ambas as obras acabam bebendo no livro “A interpretação dos sonhos”, de Freud, usado como base no ensino da psicanálise até hoje. E se as literaturas científica e documental mostram que momentos difíceis geram campos férteis para compreender a natureza humana, por que esses não o seriam também para abordar o assunto no campo do entretenimento?

É nesse contexto, mas longe da Academia, que nasceu a autopublicação “Sonhos Cariocas”. “Todos os contos do livro foram concebidos na pandemia e o projeto nasceu, literalmente, a partir de um sonho que tive nesse período. Nele, nove histórias misturam as diferentes conotações da palavra sonho, desde o almejar e da manifestação do sono REM até o doce de padaria, trabalhando cada história em um gênero (comédia, ficção científica, drama etc) que desafia o limite tradicional da realidade”, afirma Wanderley.

A “naturalidade” do projeto, que evoca o Rio de Janeiro, se explica, mesmo que o autor seja um pernambucano que vive em São Paulo. Segundo o autor, os contos sintetizam o Rio como a terra dos sonhadores. Ele faz o paralelo com os Estados Unidos, sobre o qual se constrói a ideia de trabalho e possibilidades em Nova York, enquanto a terra dos sonhadores, do estrelato, seria a Califórnia.



“No Brasil, a equivalência seria a vocação prática do trabalho que São Paulo inspira e o espírito bon vivant carioca, evocado por poetas e compositores. Busca-se trabalho e sucesso no Rio, mas a inspiração é a do aproveitar a vida e as belezas naturais; por isso, acho que não há nada mais sonhador e brasileiro que o espírito carioca”, sintetiza.

“Sonhos Cariocas” está com e-books em pré-venda na Amazon. O livro físico, de 192 páginas, pode ser encomendado no site do escritor, edwanderley.com, ao preço de lançamento de R$ 32,90. O lançamento oficial será em 25 de setembro, não por acaso, dia mundial dos sonhos.