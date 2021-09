Robbie Williams coloca mansão à venda por R$ 49 milhões - Reprodução / Frank Knight

Robbie Williams coloca mansão à venda por R$ 49 milhões

Publicado 21/09/2021 14:11

Rio - O cantor Robbie Williams colocou à venda sua mansão em Wiltshire, na Inglaterra, à venda por US$ 9,22 milhões, o equivalente a R$ 49 milhões na cotação atual. Robbie Williams tem um patrimônio líquido estimado em US$ 300 milhões, cerca de R$ 1,59 bilhão.

O imóvel que está à venda é chamada de Compton Bassett House, tem 29,14 hectares e sete quartos, incluindo uma suíte principal com dois banheiros. A propriedade também tem sala para banho turco, dois vestiários, academia, sala de estar, escritório, uma escada oculta para o segundo andar e até mesmo um heliporto.

"É definitivamente uma casa ideal para famílias, e merece ter muito mais risos e alegria dentro de suas belas paredes. Esperamos que o novo comprador desfrute dela tanto quanto nós desfrutamos", através da imobiliária Knight Frank.

Em uma live com seus fãs, Robbie Williams chamou a casa de "mal-assombrada". "Nós temos uma propriedade muito, muito antiga. Parece ter mil anos. Há um quarto do qual eu desconfio; ele me dá arrepios. Teddy, nossa filha, estava dormindo lá dentro. Ela não faz mais isso", disse o cantor, na época.

"Quando ela começou a aprender a falar, eu disse a ela: 'Você gosta do quarto? Você gosta da casa?' e ela falou, 'Eu não gosto daquela casa'. Eu perguntei, 'Por quê?' E ela: 'Esse quarto me assusta'. Eu disse: 'Ok, ele também me assusta. Você não precisa mais dormir aí", completou.