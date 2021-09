Estrela do pagode, Dilsinho, que está lançando o projeto Bocas e Garrafas, espera poder iniciar turnê em breve - Dani Valverde

Publicado 23/09/2021 15:33

Rio - Depois do sucesso das primeiras faixas do álbum “Garrafas e Bocas”, Dilsinho traz mais novidades com o segundo capítulo desse disco. São mais três canções: “Garrafas e Bocas”, que dá nome ao CD, “Aperte o Pause” e “Esquentadinha”. As novas músicas de trabalho serão lançadas em todas as plataformas digitais no dia 24 de setembro, às 00 horas. O projeto, que contará com mais duas partes divulgadas até o final do ano, foi gravado em bares no Rio de Janeiro e busca abarcar as quatro regiões da cidade, de modo a refletir sobre o impacto da pandemia nos bares e botecos cariocas.

A iniciativa ainda conta com um documentário, homônimo do álbum, que estreou no dia 28 de agosto no canal Multishow e contou a história de cada bar, seus funcionários e a luta para manter os negócios funcionando em momentos tão difíceis. Em breve a obra estará no Youtube.



Na procura por uma forma de ajudar esses estabelecimentos comerciais em meio à crise sanitária e econômica, Dilsinho pensou nesse projeto. Para o cantor, os bares e botecos possuem grande importância em sua carreira, pois foram palcos de suas primeiras apresentações como músico. “Depois de mais de um ano sem fazer shows e sem gravar algo novo, eu queria encontrar alguma forma de dar sentido na minha vida e que pudesse fazer a diferença na vida de mais pessoas. Esse projeto é o mais importante da minha vida. Ele rendeu um grande documentário contando a minha história, contando o meu começo, onde tudo começou na minha vida e esse começo aconteceu nos bares e restaurantes do Rio. Garrafas e Bocas é minha forma de retribuir para esse lugares que fizeram de mim o artista que eu sou hoje”, conta Dilsinho.



A segunda parte do disco foi gravada no O Boteco, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, região oeste do Rio de Janeiro. Cada capítulo do álbum foi gravado em uma localidade diferente. O cenário do primeiro foi o Cais da Imperatriz, no bairro da Saúde, na região central da cidade.



Quem assina a produção dos três novos hits - “Garrafas e Bocas”, “Aperte o Pause” e “Esquentadinha” - é o próprio Dilsinho, ao lado de seus recorrentes parceiros Michel Fujiawara, Bruno Cardoso e Lelê (US3). Os videoclipes dessa nova etapa serão lançados semanalmente, sempre às sextas-feiras às 11h no canal de Dilsinho no Youtube. Para começar, “Garrafas e Bocas” no dia 24 de setembro.