Publicado 23/09/2021 20:54

Rio - O tradicional pink carpet do MTV MIAW recebeu, em total segurança e respeitando os protocolos de segurança da OMS, muitos artistas para o MTV MIAW 2021. A premiação vai ao ar HOJE, 23 de setembro, às 22h, com transmissão simultânea na MTV Brasil (canal linear) e na fanpage oficial da MTV no Facebook. E será reprisado no serviço de streaming gratuito Pluto TV, a partir do dia 28 de setembro, no canal Pluto TV MTV (canal 157).

Além dos apresentadores da noite, Pabllo Vittar e Rafael Portugal, outros nomes passaram pelo pink carpet deste ano: Bianca Andrade, Fred, Lagum, L7nnon, Mart'nália, Luísa Sonza, Manu Gavassi, Hugo Gloss, Lia Clark, Joelma, participantes do Rio Shore e muitos outros.



Todos que passaram pelo Pink Carpet do MTV MIAW 2021 foram testados, seguindo todos os protocolos de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).



A quarta edição da premiação, no Brasil, conta com 33 categorias no total. Dentre elas, o destaque vai para o maior prêmio do evento, Ícone MIAW, que neste ano reúne Ítalo Ferreira, Juliette, Larissa Manoela, Maisa, Pequena Lo, Rebeca Andrade, Sasha Meneghel e Virgínia Fonseca.