Elenco do espetáculo 'Terra de Reis'Pedro Ivo

Publicado 25/09/2021 00:52

Rio - O espetáculo 'Terra de Reis' fará apresentações neste fim de semana, às 19h, no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, com ingressos a R$ 2.

Idealizada pela Cia Placenta, que realiza um trabalho contínuo de pesquisa sobre as manifestações culturais no subúrbio do Rio, a peça exalta a tradição da folia de reis ao longo dos séculos.

Entre fitas e versos, o espetáculo aborda diferentes faces da história brasileira, mostrando como violência e resistência se misturam a promessas e esperanças.

O Teatro Arthur Azevedo fica na Rua Vítor Alves, 454, em Campo Grande. Tanto no sábado (25) quando no domingo (26) a peça começa às 19h. A meia-entrada custa R$ 1 e a classificação é livre.