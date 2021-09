Martnália - Divulgação/Nil Caniné

Publicado 29/09/2021 19:35 | Atualizado 29/09/2021 19:39

Rio - Cotada como a Jacaré de "The Masked Singer Brasil", Mart'nália divulgou o videoclipe da música “Água de Chuva no Mar”, clássico originalmente gravado por Beth Carvalho, nesta quarta-feira. A música foi regravada especialmente para a trilha sonora original do filme “Um Casal Inseparável”.

Na história, que já está disponível no streaming, o relacionamento da professora de vôlei de praia Manu (Nathalia Dill) e do pediatra Leo (Marcos Veras) fica em risco após um mal entendido.



A agência Atabaque é a responsável pela campanha de ativação em todos os aplicativos de música, que foi feito simultaneamente ao lançamento do filme. A produção de “Um Casal Inseparável” é da TvZERO, com coprodução da Globo Filmes e Telecine, e direção de Sergio Goldenberg. O filme já está disponível no streaming.