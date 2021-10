ZECA PAGODINHO LANÇA O SINGLE "TURMA DA ESPUMA", QUE CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DA DUPLA ZÉ NETO E CRISTIANO - Reprodução

ZECA PAGODINHO LANÇA O SINGLE "TURMA DA ESPUMA", QUE CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DA DUPLA ZÉ NETO E CRISTIANOReprodução

Publicado 01/10/2021 11:52

Rio - Zeca Pagodinho lança hoje o single “Turma da Espuma” em todos os aplicativos de música. O samba inédito, de autoria de Serginho Meriti e Claudemir, conta com a participação especial da dupla Zé Neto e Cristiano, em um encontro ímpar entre um dos mais célebres sambistas e uma das mais famosas duplas sertanejas. Os artistas se conheceram em uma Live, no Carnaval deste ano, e descobriram ali várias afinidades.

fotogaleria



“Dá de novo aquele abraço/ Chega de tanta saudade/Amizade vale Ouro/É hora de reencontrar”, diz um dos versos da música, que foi feita a pedido de Zeca aos autores, que já deram a ele sucessos como “Deixa a vida me levar” e “Ser humano”. Ansioso pela volta à normalidade, o artista queria cantar um samba que pudesse trazer ao púbico alegria e otimismo. “Dá de novo aquele abraço/ Chega de tanta saudade/Amizade vale Ouro/É hora de reencontrar”, diz um dos versos da música, que foi feita a pedido de Zeca aos autores, que já deram a ele sucessos como “Deixa a vida me levar” e “Ser humano”. Ansioso pela volta à normalidade, o artista queria cantar um samba que pudesse trazer ao púbico alegria e otimismo.





Música pronta e Zeca Pagodinho lembrou-se da conversa que teve com a dupla paulista. Os rapazes, que manifestaram a vontade de um dia estarem juntos com ele para tomar uma cerveja, acabaram sendo convidados para participar da faixa. ”Somos muito fãs do Zeca. Quando recebemos o convite pra esta gravação, achamos que era brincadeira”, diz Zé Neto com entusiasmo.



“Eu vim lá de longe cantando/encurtando caminho/ Pra chegar bem perto/ Ficar mais juntinho/ A gente merece / Êta bom amigo/Êta amigo bom”.



Entusiasmados também ficaram os autores, que viram a oportunidade de ter a composição em vozes sertanejas. “A gente valorizou muito esse momento de estar, de uma certa forma, falando com este universo. Juntos, ficamos mais fortes”, comenta Serginho Meriti.



O single tem produção musical e gaita do mestre Rildo Hora e contou com um time de mais de quinze músicos, dentre eles Paulão Sete Cordas (violão), Jamil Joanes (baixo), Jorge Gomes (bateria), Jaguara, Waltis Zacarias e Marcos Esguleba (percussão), Marcílio Marques (bandolim), Fernando Merlino (piano) e mais uma turma afiada e afinada no coro.



“Eu trouxe o cavaco na mala/Cadê a viola/ Que a gente se embala/ Que a gente se embola/Que a gente carece/Essa vida boa/Esse mundo bom”.



O clima no estúdio não podia ter sido melhor e a gravação do clipe, com todos devidamente testados, foi feita em Xerém, município do Rio de Janeiro, com direção de Pedro Waddington, da Conspiração Filmes, e ganhou um ar rural que faz parte do cotidiano dos intérpretes. “É um grande privilégio conhecer o ambiente do Zeca Pagodinho que, para nós, é um monstro sagrado da música”, comemora Cristiano.