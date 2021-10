Karol Conká participou do Altas Horas - Divulgação / Globo

Publicado 01/10/2021 12:59

Rio - A cantora e compositora Karol Conká está de volta com o lançamento de sua mais nova música de trabalho, “Subida”, em parceria com o produtor RDD. A canção chegou acompanhada de um videoclipe oficial, dirigido por Bruno Trindade e com codireção da própria rapper. Além da novidade, a rapper divulgou em suas redes sociais que a faixa fará parte da trilha sonora do jogo de futebol FIFA22, um dos mais vendidos do mundo. Esta já é a terceira vez que Karol tem uma de suas músicas incorporadas ao game, que será apresentado no dia primeiro de outubro.

“‘Subida’ é uma das faixas favoritas entre as minhas últimas composições.Trabalhar com o Rafa Dias me trouxe novas possibilidades de explorar minha voz. A batida é convidativa para dança, já que o clima é de pagodão baiano. O processo de criação foi orgânico e muito animado, a letra fala sobre se manter atento aos sinais que a vida nos dá, sobre a elevação da consciência e aprendizados”, revela Karol Conká.Para colaborar no novo single, a carioca convidou RDD, com quem já trabalhou antes. Para ele, o resultado final do trabalho é um exemplo de sinergia entre os dois artistas. Os elementos sonoros presentes em “Subida” ultrapassaram as barreiras geográficas com referências que vão desde o reggae até o “pagodão”.“Fico muito feliz da Karol ter me chamado para entrar como artista nessa faixa. Ela foi a primeira faixa que finalizamos juntos, e sinto que a letra é algo que muitos vão se conectar, cada um por sua razão. Musicalmente, a faixa também é um ótimo exemplo de nossa sinergia. O beat originalmente era só um rascunho de pagodão e, quando a Karol começou a escrever, ela trouxe uma vibe muito jamaicana. Aos poucos, elementos do reggae e dub foram incorporados no beat, e a Karol foi desenvolvendo o seu estilo de cantar na faixa e trouxe uma letra que lembra uma sabedoria Rasta”, explica RDD.A nova música sucede “Mal Nenhum”, divulgada em junho deste ano, e que também recebeu produção de RDD. O clipe, que já ultrapassou a marca de 1 milhão de views, mostra um cenário turbulento e disruptivo, no qual, segundo a cantora, ela tenta achar o equilíbrio em meio ao caos. Com uma vasta experiência na indústria fonográfica, Karol segue focada em trabalhar nas novas músicas que irão compor o seu próximo álbum.