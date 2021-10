Filipe Ret recebe Certificações de Ouro, Platina e Platina Dupla pelas mãos de Marcelo Soares, Diretor Geral da Som Livre - Divulgação

Publicado 07/10/2021 13:03

Rio - O rapper carioca Filipe Ret recebeu da Som Livre nesta quarta-feira (06) oito certificados em reconhecimento ao seu grande sucesso. Distribuídos nas categorias de Ouro, Platina e Platina Dupla, o álbum "Imaterial (Deluxe)" conquistou sete das oito certificações que Ret arrebatou.

Além do álbum em si, que garantiu o prêmio na categoria Ouro, seis faixas do projeto também foram consagradas: "Corte Americano" (Platina Dupla), "F*F*M*" (Platina Dupla), "War" (Platina), "Além do Dinheiro" (Ouro), "Acende a Vela" (Ouro) e "Não Desista Agora" (Ouro). Completa a lista de hits premiados o single " Dentro de Você", que por sua vez também recebeu a certificação de Platina.Veja a lista de certificações conquistadas por Filipe Ret:. "Corte Americano" - 68,9 Mi plays / Certificação de Platina Dupla. "F*F*M*" - 78,2 Mi plays / Certificação de Platina Dupla. "War" - 30,9 Mi plays - Certificação de Platina. "Dentro de Você" - 44,8 Mi Plays / Certificação de Platina. "Além do Dinheiro" - 25,2 Mi plays / Certificação de Ouro. "Acende a Vela" - 31,5 Mi plays / Certificação de Ouro. "Não Desista Agora" - 15,6 Mi plays / Certificação de Ouro. Álbum "Imaterial (Deluxe)" - 244,0 Mi plays / Certificação de Ouro