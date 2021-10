Instituto Vero, de Felipe Neto, promove curso gratuito sobre vida conectada - Reprodução Internet

Instituto Vero, de Felipe Neto, promove curso gratuito sobre vida conectadaReprodução Internet

Publicado 07/10/2021 11:35

Rio - O Instituto Vero, de Felipe Neto, e o Curso Enem Gratuito reuniram os professores, pesquisadores e pensadores mais conectados com o mundo digital para um curso online. O curso é um manual sobre a vida conectada, totalmente gratuito.

Quatro módulos já estão no ar - Desinformação, Como se proteger na internet, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e O que é a Internet. Cada módulo conta com vídeos que prometem desafiar a forma de ver o mundo pelas pessoas e as tecnologias utilizadas por elas.

Além disso, o usuário encontra um guia para se aprofundar ainda mais no assunto, com muitas referências. Qualquer pessoa já pode assistir de maneira livre, sem inscrição, acessando o site do Vero.