Vanderlei Luxemburgo e Mano BrownJef Delgado/Spotify

Publicado 07/10/2021 13:34

Rio - O sétimo episódio do podcast Original Spotify Mano a Mano conta com a participação de Vanderlei Luxemburgo, um ícone na história do futebol brasileiro. Uma das lembranças de Mano Brown na conversa com o técnico de futebol foi o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2002. "Eu vivi intensamente esse campeonato. Quando o Santos ganhou do Vasco, lembro de quase ter perdido um show naquele dia", recorda o rapper, que é santista.

Mano Brown e Luxemburgo relembram momentos importantes na carreira do técnico e também discutem política, racismo e o jeito brasileiro de se fazer futebol. Atualmente no comando do Cruzeiro, Luxa disse durante o papo que tem vontade de implementar um treinamento tipicamente brasileiro em algum momento de sua carreira. "Meu objetivo é montar uma estrutura minha onde compartilho o meu conhecimento. A minha ideia é fazer cursos de técnico para brasileiros dentro da nossa cultura, da nossa essência, ensinar para essas pessoas a fazer um treinamento desde os oito anos até a categoria profissional, mostrar para eles como é que se forma um jogador."E também comentou sobre seu tempo como técnico do Santos. "O Brasil não enaltece e não reconhece e não perpetua algumas coisas. O Santos e Botafogo têm que ser perpetuados porque são os clubes mais conhecidos do mundo e os que os maiores jogadores do mundo jogaram, como o Pelé [Santos] e o Garrincha [Botafogo]. (...) Eu, quando fui ao Santos, como sou da bola e respiro a bola, pensava que ia dirigir o time com os maiores jogadores. Eu era maluco para estar lá logo" contou.O podcast Original Spotify Mano a Mano, conduzido por Mano Brown, vai ao ar toda quinta-feira. Ao todo, são 16 episódios com um papo reto com personalidades do esporte à política, da música à religião. O episódio desta semana com o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo vai ao ar amanhã, dia 07. Escute grátis, só no Spotify.