Carmem Miranda - Divulgação

Carmem MirandaDivulgação

Publicado 07/10/2021 14:24

Rio - O Museu da Imagem e do Som (MIS) abriu ao público nesta quarta-feira (06) uma exposição em homenagem à cantora Carmen Miranda, um dos maiores ícones da música popular brasileira. A “Pequena Notável” está retratada em 40 aquarelas que serão expostas até 6 de novembro na sede da instituição, na Lapa. A entrada é gratuita.

fotogaleria

A mostra “O Encanto e a Beleza da Querida Carmen Miranda” reúne obras do peruano Alfonso Málaga Cuba, que vive no Rio desde 2007. Ele também é responsável pela curadoria da exposição.



Em cada obra, o artista realça a simpatia, a beleza e o carisma únicos da cantora, destacando seu lado divertido, irônico e cômico ao mesmo tempo. Cada tela tem sua pitada precisa de humor, que sempre caracterizou a personalidade de Carmen.



“É com muita alegria que colorimos nosso mezanino com uma bela e delicada exposição da Pequena Grande Notável cantora luso-brasileira, Carmen Miranda. A artista está presente e salvaguardada em tantas histórias e memórias do museu, mas agora estampará o espaço de exposição também”, ressalta o presidente do MIS, Cesar Miranda Ribeiro.



O MIS, que é vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, possui em seu acervo vasta referência à cantora, que nasceu em Portugal e veio para o Brasil ainda criança. A artista alcançou fama internacional, principalmente por conta dos filmes que estrelou produzidos em Hollywood, nos Estados Unidos.



“Agradeço a minha família e amigos tanto no Peru como no Brasil que acreditaram no meu trabalho e me motivaram a fazer essa homenagem a essa artista incrível que o Brasil criou e acolheu como ninguém”, afirma Alfonso Málaga Cuba.



Serviço:



Exposição “O Encanto e a Beleza da Querida Carmen Miranda”



Período: De 6 de outubro a 6 de novembro



Dias: De terça a sexta-feira



Horário: Das 11h às 17h



Local: Rua Visconde de Maranguape, 15 - Lapa



Entrada gratuita