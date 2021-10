Cartaz oficial de ’A Roda do Tempo’ foi lançado nesta quinta-feira - Divulgação

Publicado 07/10/2021 14:58

Rio - O cartaz oficial da série "A Roda do Tempo" foi divulgado nesta quinta-feira. Os três primeiros episódios da primeira temporada serão lançados na sexta-feira, 19 de novembro, com novos episódios disponíveis a cada sexta-feira seguinte, levando ao final da temporada em 24 de dezembro. A série "A Roda do Tempo" é baseada na série de livros homônima do autor Robert Jordan.

A "Roda do Tempo" é uma das séries de fantasia mais populares e duradouras de todos os tempos, com mais de 90 milhões de livros vendidos. Situada em um mundo épico e extenso onde a magia existe e apenas algumas mulheres têm permissão para acessá-la, a história segue Moiraine (Rosamund Pike), membro da incrivelmente poderosa organização feminina chamada Aes Sedai, quando ela chega na pequena cidade de Dois Rios. Lá, ela embarca em uma perigosa jornada mundial com cinco jovens, um dos quais foi profetizado como o Dragão Renascido, que salvará ou destruirá a humanidade.