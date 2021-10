Márcio (com violão) e Fred relembram a alegrai de dividir o palco - Divulgação

Márcio (com violão) e Fred relembram a alegrai de dividir o palcoDivulgação

Publicado 09/10/2021 00:00

O clima de animação na entrevista já dá o tom do que esperar do retorno da dupla Fred & Márcio ao cenário da música católica. São 25 anos de estrada, uma boa parte do tempo em caminhos separados, mas que neste momento volta a ser uma via de mão única. Os gêmeos se juntam novamente para live show amanhã, às 20h, pelo canal da dupla no Youtube, com participação da banda Dom, fundada por Fred Pacheco.

Eles vão lançar cinco músicas novas, com videoclipes, sendo uma feita em homenagem à padroeira do Brasil, 'Mãe Aparecida', que será lançada no dia da santa, 12 de outubro. Tudo isso faz parte do projeto 'Sonhar Outra Vez'.

"É um reencontro de irmãos, uma nova perspectiva. A vida foi nos separando, não nos apresentamos juntos há 20 anos, mas nossos olhares sempre estiveram conectados. Este momento pode ser uma forma de dizer às pessoas que elas não devem parar de sonhar, de acreditar", comenta Fred, que é advogado e consultor.

Além de 'Deus é Dez', que virou sucesso com os padres Fábio de Mello e Marcelo Rossi, a dupla é conhecida por hits como 'Tudo é do Pai' e 'Seu Amor é Demais'. Os irmãos começaram a compor e cantar ainda adolescentes, em um grupo jovem de igreja em Sorocaba, São Paulo, seguindo para apresentações em festivais de canções cristãs pelo país.

"Diria que temos o mesmo ânimo que tínhamos aos 16 anos para nos apresentar. Uma canção inédita é um presente, mas vamos também cantar nossa história, com uma roupagem nova, um toque de sertanejo e country", explica Márcio Pacheco, deputado estadual do Rio pelo PSC.

E todos estão convidados, católicos ou não. Afinal, o amor será o tema da live, segundo eles, que prepararam um setlist que inclui 'Evidências' e 'Tocando em Frente'.