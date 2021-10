Feira do Lavradio - Divulgação

Publicado 09/10/2021 11:05

Rio - Começa neste sábado a quinta temporada do circuito de jazz da tradicional Feira Rio Antigo, realizada todos os sábados na Rua do Lavradio, que acaba de receber o título de patrimônio imaterial cultural do Estado do Rio. Até o dia 30 de outubro, o projeto Jazz na Feira leva nomes da nova geração do jazz e da MPB, com a participação de personalidades ilustres do gênero, sempre às 16h, e dá um charme a mais à tradicional feira de antiguidades. O evento chegou para garantir a retomada das atividades musicais da cena carioca, através do fomento à arte, ao lazer e à economia criativa na região.

A programação começa neste sábado, dia 9 de outubro, com o baterista Wilson Meireles, considerado um dos precursores do movimento instrumental do país. Meireles se apresenta com João Braga (piano e teclados), Magno Souza (contrabaixo) e Rodrigo Revelles (sax e flauta).



No dia 16 de outubro, quem se apresenta é o Lincoln Barbosa Quinteto, com o Projeto 2 sopros & Base. O quinteto é formado por Lincoln Barbosa (saxofone tenor) – um dos grandes nomes da nova geração do jazz carioca –, Walter D'Avila (guitarra), Fernando Pereira (bateria), Norton Simões (contrabaixo) e participação especial de Fernando Trocado (saxofone tenor).



Já no dia 23, quem sobre ao palco é o Victor Bertrami Trio, com o show “What Price Samba”. Formado por Victor Bertrami (bateria), Sérgio Pinheiro (teclados) e Rogerio Dy Castro (baixo). É uma homenagem ao mais novo álbum do baterista, a ser lançado em breve. Álbum inspirado nas principais obras de seu pai, o icônico J.R Bertrami (Azymuth), com releituras e interpretações de obras já gravadas, quase inéditas e desconhecidas ao público.



Finalizando a 5° Temporada do Jazz na Feira, de quatro sábados, o espaço recebe, no dia 30 de outubro, Eduardo Ponti Quarteto. Guitarrista, compositor, arranjador e professor, atua como profissional desde os anos 80, já gravou com vários artistas renomados de diferentes gêneros musicais. Seu quarteto executa músicas autorais e releituras de clássicos do jazz, punk, blues, rock, pop e fusion, dando ênfase as improvisações.

Programação Projeto Jazz na Feira:



Sábado, 9 de outubro –16h



Show: Wilson Meireles. O baterista Wilson Meireles se apresenta com João Braga (piano e teclados), Magno Souza (contrabaixo) e Rodrigo Revelles (sax e flauta).



Sábado, 16 de outubro – 16h



Show: Lincoln Barbosa Quinteto. Projeto 2 sopros &Base com participação especial de Fernando Trocado



Sábado, 23 de outubro – 16h



Show: Victor Bertrami Trio. O trio apresenta o show " What Price Samba"



Sábado, 30 de outubro – 16h



Show: Eduardo Ponti Quarteto