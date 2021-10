Pedro Sampaio - Rodolfo Magalhães

Publicado 09/10/2021 12:24 | Atualizado 09/10/2021 12:30

Rio - Com o single "Galopa", o DJ e produtor Pedro Sampaio acaba de entrar na "Top 50 -Brasil", playlist que registra as músicas mais executadas nas últimas 24 horas no Spotify brasileiro.

Essa é a primeira vez que "Galopa" atinge essa posição. A entrada no ranking das 50 mais tocadas faz de Pedro Sampaio o único artista pop brasileiro no momento na "Top 50 - Brasil", que deixa de contar com a presença de nomes fortes como Luisa Sonza, Anitta, Ludmilla, Pabllo Vitar e Iza.