Espetáculo 'Abracadabra' está no Tivoli Park, na Barra da TijucaReprodução Internet

Publicado 10/10/2021 11:42

Rio - O espetáculo circense "Abracadabra", uma superprodução que conta com mais de 50 artistas para levar uma experiência única de cores e música, está com sua lona armada no Tivoli Park, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste domingo (10), segunda (11), e na terça-feira (12), data em que é comemorado o Dia das Crianças.

A novidade desta nova temporada é a participação dos irmãos e ginastas Diego e Daniele Hypolito. Diego é o maior medalhista mundial do Brasil e medalhista o olímpico enquanto Daniele é a primeira medalhista mundial do Brasil e recordista pan-americana. A apresentação também conta com os cantores Camila e Pablo Braunna, vencedores do reality show "Canta Comigo", da Record.

Em "Abracadabra - Um circo musical de Frederico Reder" uma orquestra rege a música durante todo o show e o picadeiro fica mais próximo à platéia para maior interatividade com o público. Além disso tudo, há a tecnologia audiovisual que inclui um mega telão de 100 m² utilizado para compor as apresentações dos artistas e as dez toneladas de cenários iluminados por 250 refletores de luzes coloridas.

"Em muitas línguas, a expressão Abracadabra quer dizer ‘o poder da palavra’. Ou seja, tudo o que a gente fala aqui, acontece", revela Frederico, o criador e anfitrião do circo.

Novas atrações também estão confirmadas nesta temporada, como os fantásticos trapezistas voadores e o “Globo da Vida” - que, diferente do famoso “Globo da Morte”, simboliza os altos e baixos da rotina de qualquer pessoa - com oito motocicletas. A superação humana também é uma protagonista do "Abracadabra", através dos “Artistas Super-Humanos”: malabaristas, acrobatas, bailarinos, músicos e toda a trupe do espetáculo.

Frederico Reder convida o público a permitir que a “felicidade seja a prioridade durante todo o tempo do espetáculo”. O show é uma homenagem às crianças de todas as gerações - desde àquelas que brincam em 2021 até àquelas que moram na memória de todos os adultos. Por isso, a estrutura da lona climatizada, com capacidade para mais de 1000 pessoas, transcende o picadeiro e oferece uma rica e diversificada praça de alimentação, com lounge criativamente decorado e as kombidinhas (food trucks em chassi de tradicionais Kombis da Volkswagen), com comidas deliciosas e tradicionais do circo.

SERVIÇO:

TIVOLI PARK: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-904 (Estacionamento do Via Parque Shopping).



DIAS e HORÁRIOS:

SEG | QUI | SEX - às 20h

SAB | DOM | FERIADO - às 15h, 17h30 e 20h