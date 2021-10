Anitta e Saweetie - Reprodução do Twitter

Publicado 12/10/2021 16:40 | Atualizado 12/10/2021 16:54

Depois de muito mistério e especulação, Anitta finalmente revelou que a parceria internacional no single "Faking Love", novo hit do álbum "Girl From Rio", será com a cantora norte-americana Saweetie. E as novidades não param por aí. Nesta terça-feira, a artista carioca ainda compartilhou a capa oficial do ht, que será lançado já nesta quinta-feira, às 21h, aqui no Brasil.

Além da novidade, que já vinha sendo especulada pelos fãs da cantora nas redes sociais, Anitta compartilhou fotos e vídeos da coreografia poderosa que ela está preparando para o novo trabalho. Assim como ela mesmo revelou anteriormente, a música se trata de um funk cantado em inglês.

Para quem ainda não sabe, Saweetie é muito conhecida nos Estados Unidos. Sua carreira é um paradoxo: o primeiro single do rapper da Califórnia, “ICY GRL” de 2017, com sua amostra de “My Neck, My Back”, foi certificado de platina. Seu terceiro single, “My Type”, de 2019, – desta vez uma amostra de “Freek-A-Leek” – alcançou o triplo de platina. Ainda assim, ela levou quatro anos desde “ICY GRL” para lançar um álbum.