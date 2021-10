Coldplay volta ao Rock in Rio - Reprodução

Publicado 14/10/2021 09:40

Rio - Onze anos depois de sua primeira apresentação no Rock in Rio, o Coldplay volta ao festival para encerrar a noite do dia 10 de setembro no Palco Mundo. A banda tem sido uma das mais pedidas pelo público desde sua histórica estreia no festival, em 2011.

Na ocasião, a banda britânica declarou seu amor ao Rio de Janeiro com um grafite feito pelo vocalista Chris Martin nas placas de metal da cenografia do palco com a palavra "Rio" e um coração no lugar da letra "o". Agora, o Coldplay retorna ao Rock in Rio com músicas de seu álbum "Everyday Life" que alcançou o primeiro lugar no UK Singles Chart e o sétimo lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos, bem como do lançamento "Music of The Spheres", que será lançado amanhã, dia 15 de outubro.