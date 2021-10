Cleo - Reprodução/Instagram

CleoReprodução/Instagram

Publicado 15/10/2021 15:12 | Atualizado 15/10/2021 15:19

Rio - As cantoras Cleo e Rafaela Villella serão as apresentadoras de uma live beneficente que ocorrerá nesta sexta-feira, às 18h, e será transmitido pelo Youtube no canal da Rafaela. O evento possui o apoio de Whindersson Nunes e contará com apresentações musicais dele e de Karol Conká, Luísa Sonza, Carol Biazin, Day, Nick Cruz.