Carla Diaz e a mãe Reprodução do Instagram

Publicado 16/10/2021 21:06

Presentão! A atriz Carla Diaz preparou três surpresas para sua mãe, Mara, neste sábado, e todas elas faziam parte de um plano para um presentão. É que a loira foi dirigindo de São Paulo até o Rio de Janeiro, dirigindo pela primeira vez. A segunda foi a presença da tia com ela e, por fim, ela deu o carro de presente à ela.



Carla registrou em vídeo o momento em que entregou a chave do veículo à mãe e de quando a tia aparece e surpreende Mara, que estava já sentada dentro do carro, encantada com o mimo da filha. "Hoje o dia foi de muita emoção... Voltei para o Rio, pela primeira vez dirigindo e fiz duas grandes surpresas para a minha mãe", escreveu a atriz na legenda da publicação no Instagram que traz o vídeo.