Deborah SeccoReprodução do Instagram

Publicado 16/10/2021 19:51

Estourou o fofurômetro! Deborah Secco compartilhou um momento de muita diversão, num momento encantador ao lado da herdeira, a pequena Maria Flor, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com o ator Hugo Moura. Nas redes sociais, as duas aparecem em um vídeo em que as duas aparecem dançando muito ao som da canção "Coração Cachorro", sucesso na voz da dupla Ávine e Matheus Fernandes.



Sorridentes, mãe e filha fizeram uma coreografia ensaiada como essas que estão viraçizando nas redes sociais e, no final da gravação, a mamãe coruja não aguentou e encheu a pequena de beijos e abraços. "Amo dançar com ela", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs foram só elogios: “Lindas”, “Que coisa mais fofa”, “Estão de parabéns”, disseram alguns deles.



Recentemente, Secco compartilhou momentos de pura fofura com a filha. Coladinha com a pequena, ambas mostrando o sorrisão, a mamãe encantou os seguidores. "O sorriso da Fifi é a coisa mais linda que vai passar na sua timeline hoje e eu posso provar!", escreveu a estrela na legenda.