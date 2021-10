Maríia Mendonça - Reprodução do Instagram

Publicado 16/10/2021 17:09 | Atualizado 16/10/2021 17:17

Musa absoluta! Marília Mendonça deixou eus seguidores babado neste sábado ao aparece nas redes sociais fazendo uma dancinha para a sua nova música, "Esqueça-me Se For Capaz", do projeto "Patroas 35%". Pelos stories, a cantora se gravou esbanjando molejo com a barriga de fora.



Na legenda, ela chamou os internautas para escutarem o novo single em parceria com Maiara e Maraísa. Os fãs da artista rasgaram elogios através do Twitter: "Meu coração não aguenta", "Quem aguenta essa beleza toda", "Você está divina", dispararam. Recentemente, Marília Mendonça fez uma selfie no espelho ostentando as curvas do corpão só de biquíni, se preparando para aproveitar um dia de piscina.