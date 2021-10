Agnaldo Timóteo - Divulgação

Publicado 16/10/2021 20:26

O cantor Agnaldo Timóteo foi homenageado e teve seu nome posto no calçadão da Rua José dos Reis, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, em frente ao Estádio Nilton Santos, do Botafogo, seu clube de coração. A inauguração da placa aconteceu neste sábado, dia em que o artista completaria 85 anos se estivesse vivo.

O sobrinho e assessor de Agnaldo, Timotinho, postou fotos e vídeos da homenagem nas redes sociais.

"Muito honrado e feliz pela homenagem no dia do aniversário do saudoso Agnaldo Timóteo. Obrigado a toda equipe da Prefeitura e o amigo Prefeito Eduardo Pases e Vereador Cesar Maia e meu querido time Botafogo", escreveu ele na legenda da publicação.

Agnaldo Timóteo morreu aos 84 anos, vítima da Covid-19 no, dia 3 de abril de 2021. O cantor estava internado no Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, e não resistiu às complicações da doença. Ele havia tomado a primeira dose da vacina 15 dias antes de ser infectado.