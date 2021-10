Vitória Strada e Marcella Rica - Reprodução do Instagram

Vitória Strada e Marcella RicaReprodução do Instagram

Publicado 16/10/2021 21:23 | Atualizado 16/10/2021 21:29

A atriz Vitória Strada compartilhou uma sequência de cliques ao lado da noiva, a atriz e produtora Marcella Rica, neste sábado, para celebrar o dia do aniversário da loira. Na legenda, ela se declarou para a amada. "Dia do meu mômo, da minha little Dino, da teodorinha, do meu maior presente! ou tão feliz em dividir a vida com você, meu amor. Ver você correr atrás dos seus sonhos, ver você inundar a vida das pessoas a sua volta de felicidade e inspiração. Você é um anjinho na minha vida e na de tantas pessoas que hoje comemoram esses 3.0 tão bem vividos (risos)", escreveu a atriz.

Recentemente Strada também fez aniversário e e ganhou declaração de amor de Rica nas redes. A atriz seguiu suas felicitações à loira. "Que nesse novo ciclo as suas covinhas tenham vida todos os dias e que esse seu sorriso lindo esteja sempre presente e eu estarei sempre aqui, independente de qualquer coisa, torcendo e vibrando por você, porque você merece um mundo inteiro de felicidade e porque uma vida é pouco pro tempo que eu quero passar com você", escreveu Vitória.

Marcella fez questão de agradecer à amada nos comentários. "Que sorte eu tenho de ter te achado nessa vida. Te amo, minha nonozinha", postou ela, revelando o apelidinho fofo do casal.