Obra da exposição 'Flor Essência' - Divulgação

Publicado 23/10/2021 09:50

Rio - O Jardim Botânico do Rio abrigará, até o dia 31 de outubro, a exposição "Flor Essência", da médica e fotógrafa Fátima Marchi. A mostra traz a temática do câncer de mama por meio de imagens de flores, produzidas utilizando um mamógrafo. A entrada é gratuita.

A exposição chama a atenção do público para a importância do diagnóstico precoce de uma forma poética, trazendo a sensibilidade artística. De acordo com o Inca, a estimativa é que mais de 60 mil pessoas por ano sejam diagnosticadas com a doença. Por outro lado, as chances de cura ultrapassam 90%, quando detectado em estágio inicial.

"Ao colocar diversas flores em um mamógrafo e radiografá-las com toda delicadeza, a metáfora da mulher é trazida à tona para desmistificar o estereótipo do desconforto que o exame ainda carrega, despertar para a beleza e encorajar a conscientização para o cuidado da saúde feminina”, explica Fátima.

A ideia da exposição surgiu após ela própria superar o câncer de mama, em 2007. "A mensagem da exposição é de esperança, de que todos precisamos viver os nossos invernos, à espera do florescer da primavera", conclui a especialista.

Além da mostra fotográfica, nos dias 29, às 14h, e 31 de outubro, às 11h, a médica fará palestras abertas ao público, abordando a sua experiência em superar o câncer de mama, a arte e a fotografia, além de ressaltar a importância da conscientização do cuidado com a saúde durante todo o ano.

A exposição está no Museu do Meio Ambiente, que fica dentro do Jardim Botânico, sempre das 8h às 17h. O endereço é Rua Jardim Botânico, 1008. A entrada é franca.