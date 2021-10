Wagner Moura - Reprodução

Wagner MouraReprodução

Publicado 23/10/2021 11:02

Rio - No próximo dia 4 de novembro, estreia 'Marighella', filme protagonizado por Seu Jorge e dirigido por Wagner Moura. Apesar do lançamento confirmado, o longa era para ter estreado ainda em 2019, mas, segundo Wagner Moura, a produção foi vítima de censura.

fotogaleria

"O filme estrearia no início de 2019, ali no começo do governo Bolsonaro. Quando a gente quis estrear no início do ano, dois pedidos da produtora do filme, O2, foram inesperadamente recusados pela Ancine", disse o ator em entrevista ao 'Conversa com Bial', da Globo.

Ainda na entrevista, Wagner comentou sobre a perseguição promovida por Bolsonaro em relação ele. "Esse pedido havia sido feito em várias outras ocasiões. Quando os pedidos foram negados os filhos de Bolsonaro comemoraram na internet [...] Bolsonaro parou a vida dele de presidente pra gravar um vídeo falando mal do filme, de mim", ponderou o ator.